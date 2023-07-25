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У Лаврова грозят "жестким ответом" за налет дронов на Москву. США: Россия начала эту войну

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 10:26
У Лаврова грозят
Карин Жан-Пьер (Фото: EPA)

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер назвала налет беспилотников на Москву 24 июля последствием нападения России на Украину. Об этом она сообщила на брифинге.

По ее словам, это — последствие войны, которую начала Россия, продолжая атаковать гражданские объекты в Украине каждый день. 
Она отметила, что США дали понять, что "в целом не поддерживают атаки внутри России", но одновременно насчет Крыма такой позиции нет, так как временно оккупированный полуостров является территорией Украины. 
"Россия начала эту войну, и они могут закончить ее сегодня. Мы будем продолжать оказывать Украине помощь, пока они борются за свою свободу", — сказала Жан-Пьер.
Представитель Белого дома подчеркнула, что поддержка Украины будет сохраняться не только со стороны США, но и от союзников по НАТО.
Ранее в Министерстве иностранных дел России начали угрожать Украине "жесткими ответными мерами" за атаку БпЛА на столицу страны-оккупанта. 

Читайте также: Дрон в Москве атаковал рядом с центром киберпреступности российской разведки – Грозев

Дмитрий Гриниченко
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