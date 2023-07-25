У Лаврова погрожують "жорсткою відповіддю" за наліт дронів на Москву. США: Росія розпочала цю війну
Спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр назвала наліт безпілотників на Москву 24 липня наслідком нападу Росії на Україну. Про це вона повідомила під час брифінгу.
За її словами, це — наслідок війни, яку розпочала Росія, продовжуючи атакувати цивільні об'єкти в Україні щодня.
Вона зазначила, що США дали зрозуміти, що "загалом не підтримують атаки всередині Росії", але водночас щодо Криму такої позиції немає, оскільки тимчасово окупований півострів є територією України.
"Росія розпочала цю війну, і вони можуть закінчити її сьогодні. Ми продовжуватимемо надавати Україні допомогу, поки вони борються за свою свободу", — сказала Жан-П'єр.
Представниця Білого дому наголосила, що підтримка України зберігатиметься не лише з боку США, а й від союзників у НАТО.
Раніше в Міністерстві закордонних справ Росії почали погрожувати Україні "жорсткими заходами у відповідь" за атаку БпЛА на столицю країни-окупанта.
- Вранці 24 липня влада окупантів та росЗМІ повідомили про атаку дронів по столиці Росії Москві. У мережі з'явились відео та фото з наслідками атаки.
- Джерела LIGA.net у спецслужбах повідомили, що наліт безпілотників на Москву – це операція Головного управління розвідки Міноборони.
- 4 липня Москва зазнала другої за масштабом атаки дронів-камікадзе з початку її агресивної війни проти України.
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