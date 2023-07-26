UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Лаврова начали жаловаться на "русофобию" в Чехии. В МИД страны ответили на выпады Москвы

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 07:31
У Лаврова начали жаловаться на
Сергей Лавров (Фото: EPA)

В Министерстве иностранных дел России начали жаловаться на "русофобию" в Чехии. Прага ответила, напомнив о полномасштабной агрессии оккупантов против Украины. 

В Twitter-аккаунте российского ведомства написали, что Чехия "имеет хронические проблемы, которые власти страны не намерены решать, занимаясь вместо этого деструктивными внешнеполитическими действиями". 

"В последние годы отмечается продолжающееся сползание Праги к русофобскому курсу", — сказано в сообщении.

МИД Чехии отреагировало на выпады страны-оккупанта, указав, что именно РФ ведет агрессивную войну против соседней страны. 

"Хронические проблемы Чехии: мы не похищаем детей, не бомбим больницы и не оккупируем соседей. Уезжайте из Украины", — заявили чехи.

  • В конце 2022 года Укроборонпром и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) Чехии договорились о создании совместного оборонного кластера.
  • После этого стало известно, что чешский танкоремонтный завод VOP CZ будет ремонтировать украинские танки Т-64. Предприятие VOP CZ в городе Новый Ичин – это государственный оружейный завод, занимающийся в основном ремонтом и модернизацией военной техники, такой как БМП и танки.
  • Украина и Чехия готовят совместное производство стрелкового оружия и боеприпасов – министр. 

Читайте также: Министр обороны Чехии: Путин, вторгшийся в Украину, стал лучшим рекрутером для НАТО

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войначехияпропагандадезинформациямид россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 