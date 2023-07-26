У Лаврова начали жаловаться на "русофобию" в Чехии. В МИД страны ответили на выпады Москвы

В Министерстве иностранных дел России начали жаловаться на "русофобию" в Чехии. Прага ответила, напомнив о полномасштабной агрессии оккупантов против Украины.

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В Twitter-аккаунте российского ведомства написали, что Чехия "имеет хронические проблемы, которые власти страны не намерены решать, занимаясь вместо этого деструктивными внешнеполитическими действиями".

"В последние годы отмечается продолжающееся сползание Праги к русофобскому курсу", — сказано в сообщении.

МИД Чехии отреагировало на выпады страны-оккупанта, указав, что именно РФ ведет агрессивную войну против соседней страны.

"Хронические проблемы Чехии: мы не похищаем детей, не бомбим больницы и не оккупируем соседей. Уезжайте из Украины", — заявили чехи.

В конце 2022 года Укроборонпром и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) Чехии договорились о создании совместного оборонного кластера.

После этого стало известно, что чешский танкоремонтный завод VOP CZ будет ремонтировать украинские танки Т-64. Предприятие VOP CZ в городе Новый Ичин – это государственный оружейный завод, занимающийся в основном ремонтом и модернизацией военной техники, такой как БМП и танки.

Украина и Чехия готовят совместное производство стрелкового оружия и боеприпасов – министр.

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