У Лаврова почали скаржитися на "русофобію" у Чехії. У МЗС країни відповіли на випади Москви

У Міністерстві закордонних справ Росії почали скаржитися на "русофобію" у Чехії. Прага відповіла, нагадавши про повномасштабну агресію окупантів проти України.

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У Twitter-акаунті російського відомства написали, що Чехія "має хронічні проблеми, які влада країни не має наміру вирішувати, займаючись натомість деструктивними зовнішньополітичними діями".

"В останні роки відзначається подальше сповзання Праги до русофобського курсу", — сказано в повідомленні.

МЗС Чехії відреагувало на випади країни-окупанта, вказавши, що саме РФ веде агресивну війну проти сусідньої країни.

"Хронічні проблеми Чехії: ми не викрадаємо дітей, не бомбимо лікарні та не окупуємо сусідів. Їдьте з України", — заявили чехи.

Наприкінці 2022 року Укроборонпром та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) Чехії домовились про створення спільного оборонного кластера.

Після цього стало відомо, що чеський танкоремонтний завод VOP CZ ремонтуватиме українські танки Т-64. Підприємство VOP CZ у місті Новий Їчин – це державний збройовий завод, що займається здебільшого ремонтом та модернізацією військової техніки, такої як БМП і танки.

Україна і Чехія готують спільне виробництво стрілецької зброї та боєприпасів – міністр.

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