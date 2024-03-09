У Минюста были дискуссии с военными о мобилизации осужденных: кого не хотят видеть в ВСУ

Министр Малюська подчеркнул, что уже на следующей неделе законопроект должен быть зарегистрирован, и вряд ли нардепы будут затягивать рассмотрение

Денис Малюська (Фото - Мін'юст)

На следующей неделе в Верховной Раде может быть зарегистрирован законопроект о мобилизации заключенных и осужденных. До сих пор этого не произошло, потому что согласовывалась общая позиция на этот счет между представителями Сил обороны, правительства и парламента. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Министерства юстиции Денис Малюська.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Безусловно, есть очень много, тысячи заключенных и осужденных, которые готовы стать военнослужащими <…> Но мы зашли в достаточно устойчивые дискуссии с военными", – сказал министр.

По его словам, законопроект о мобилизации этих категорий граждан до сих пор не зарегистрирован из-за того, что Минюст хотел, чтобы дискуссия по этому поводу между депутатами, правительством и военными не переносилась в стены парламента – чтобы это была заранее согласована позиция.

"Военные попросили, чтобы мы исключили из возможной мобилизации тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления, связанные с исполнением воинского долга", – сказал Малюська.

Также, по его словам, военные не хотят видеть в рядах Сил обороны тех, кто совершал преступления против государственности – тех, "кому промыло мозг российское телевидение".

Министр сказал, что, скорее всего, бывшие заключенные и осужденные будут служить в отдельных отрядах.

Он считает, что принятие этого законопроекта не будет затягиваться в Верховной Раде и это произойдет весной, "даже не в конце весны".

Одно из предложенных нововведений принятого в первом чтении мобилизационного законопроекта – осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

Однако Малюська выступает за более "радикальные шаги" – считает, что это должно происходить не в добровольном порядке, а наравне со всеми гражданами, так как защита страны – не право, а обязанность.

Глава Минюста сообщил, что в Украине насчитывается около 50 000 осужденных и тысячи заключенных, которые могли бы стать в ряды Сил обороны.

Рада обсуждает мобилизацию заключенных, уже поступили поправки насчет "тяжести" статей.

Читайте также: Из тюрьмы – на фронт. Как государство планирует мобилизовать осужденных и заключенных