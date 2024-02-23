Рада обговорює мобілізацію ув'язнених. Надійшли поправки щодо "тяжкості" статей – нардеп

Член оборонного комітету Олександр Федієнко заявив, що мобілізувати ув'язнених можна, якщо вони сидять не за статтями про вбивство, зраду тощо

Фото: Генштаб ЗСУ

До законопроєкту №10449 надходили поправки щодо мобілізації ув'язнених. Про це LIGA.net розповів нардеп від Слуги народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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Пропонується узаконити мобілізацію засуджених осіб, які звільнені від відбування покарання, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 ККУ.

Федієнко заявив, що підтримує таку пропозицію.

"Якщо це не тяжки статті, то чому б ні. Я — за. Тяжкі – це зрада, вбивство. Не плутати, коли випадково збив когось автівкою", – висловився він.

Про бажання мобілізувати ув'язнених минулого тижня заговорив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, воювати без небезпеки для побратимів можуть засуджені за ДТП, корупціонери та інші люди.

Згодом член оборонного комітету Ради Юрій Здебський заявив LIGA.net, що Рада дійсно розглядає можливість мобілізації засуджених та ув'язнених.

Відповідаючи на запитання, чи є можливість звільнити ув'язнених та засуджених, які підуть воювати, від покарання, Здебський зазначив: "Це ще обговорюється, оскільки до всіх цих осіб потрібні різні підходи. Треба розуміти, хто за що сидить. Тільки так можна вирішити, чи звільняти потім цю людину від покарання".

30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень: засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.

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