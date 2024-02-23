Рада обсуждает мобилизацию заключенных. Поступили поправки о "тяжести" статей – нардеп
В законопроект №10449 поступали поправки о мобилизации заключенных. Об этом LIGA.net рассказал нардеп от Слуги народа, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
Предлагается узаконить мобилизацию осужденных лиц, освобожденных от отбывания наказания, кроме осужденных за совершение преступлений против основ нацбезопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 ККУ.
Федиенко заявил, что поддерживает такое предложение.
"Если это не тяжелые статьи, то почему бы и нет. Я — за. Тяжелые – это предательство, убийство. Не путать, когда случайно сбил кого-то автомобилем", – высказался он.
О желании мобилизовать заключенных на прошлой неделе заговорил министр юстиции Денис Малюська. По его словам, воевать без опасности для побратимов могут осужденные за ДТП, коррупционеры и другие люди.
Позже член оборонного комитета Рады Юрий Здебский заявил LIGA.net, что Рада действительно рассматривает возможность мобилизации осужденных и заключенных.
Отвечая на вопрос, есть ли возможность освободить заключенных и осужденных, которые пойдут воевать, от наказания, Здебский отметил: "Это еще обсуждается, поскольку ко всем этим людям нужны разные подходы. Надо понимать, кто за что сидит. Только так можно решить, освобождать ли потом этого человека от наказания".
- 30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект о мобилизации. Одно из предложенных нововведений: осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.
- 7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении. Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.
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