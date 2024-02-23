Рада обсуждает мобилизацию заключенных. Поступили поправки о "тяжести" статей – нардеп

Член оборонного комитета Александр Федиенко заявил, что мобилизовать заключенных можно, если они сидят не по статьям об убийстве, предательстве и т.д.

Фото: Генштаб ВСУ

В законопроект №10449 поступали поправки о мобилизации заключенных. Об этом LIGA.net рассказал нардеп от Слуги народа, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

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Предлагается узаконить мобилизацию осужденных лиц, освобожденных от отбывания наказания, кроме осужденных за совершение преступлений против основ нацбезопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 ККУ.

Федиенко заявил, что поддерживает такое предложение.

"Если это не тяжелые статьи, то почему бы и нет. Я — за. Тяжелые – это предательство, убийство. Не путать, когда случайно сбил кого-то автомобилем", – высказался он.

О желании мобилизовать заключенных на прошлой неделе заговорил министр юстиции Денис Малюська. По его словам, воевать без опасности для побратимов могут осужденные за ДТП, коррупционеры и другие люди.

Позже член оборонного комитета Рады Юрий Здебский заявил LIGA.net, что Рада действительно рассматривает возможность мобилизации осужденных и заключенных.

Отвечая на вопрос, есть ли возможность освободить заключенных и осужденных, которые пойдут воевать, от наказания, Здебский отметил: "Это еще обсуждается, поскольку ко всем этим людям нужны разные подходы. Надо понимать, кто за что сидит. Только так можно решить, освобождать ли потом этого человека от наказания".

30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект о мобилизации. Одно из предложенных нововведений: осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении. Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.

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