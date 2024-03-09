У Мін'юсту були дискусії із військовими щодо мобілізації засуджених: кого не хочуть бачити у ЗСУ

Міністр Малюська наголосив, що вже наступного тижня законопроєкт має бути зареєстровано, і навряд нардепи затягуватимуть розгляд

Денис Малюська (Фото - Минюст)

На наступному тижні у Верховній Раді може бути зареєстровано законопроєкт про мобілізацію ув’язнених та засуджених. Досі цього не сталося, тому що узгоджувалась спільна позиція із цього приводу між представниками Сил оборони, уряду і парламенту. Про це в ефірі телемарафону розповів глава Міністерства юстиції Денис Малюська.

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"Безумовно, є дуже багато, тисячі, ув’язнених і засуджених, які готові стати військовослужбовцями <…> Але ми зайшли в досить сталі дискусії з військовими", – сказав міністр.

За його словами, законопроєкт про мобілізацію цих категорій громадян досі не зареєстровано через те, що Мін’юст хотів, щоб дискусія із цього приводу між депутатами, урядом і військовими не переносилась до стін парламенту – щоб це була заздалегідь погоджена позиція.

"Військові попросили, щоб ми виключили із можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну і вчиняв злочини, пов’язані із виконанням військового обов’язку", – сказав Малюська.

Також, за його словами, військові не хочуть бачити у лавах Сил оборони тих, хто вчиняв злочини проти державності – тих, "кому промило мозок російське телебачення".

Міністр сказав, що, скоріш за все, колишні ув'язнені і засуджені служитимуть в окремих загонах.

Він вважає, що ухвалення цього законопроєкту не буде затягуватись у Верховній Раді і це станеться навесні, "навіть не наприкінці".

Одне із запропонованих нововведень ухваленого у першому читанні мобілізаційного законопроєкту – засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

Проте Малюська виступає за "радикальніші кроки" - вважає, що це має відбуватися не у добровільному порядку, а на рівні зі всіма громадянами, адже захист країни – не право, а обов’язок.

Глава Мін'юсту повідомив, що в Україні налічується близько 50 000 засуджених і тисячі ув'язнених, які могли б стати до лав Сил оборони.

Рада обговорює мобілізацію ув'язнених, вже надійшли поправки щодо "тяжкості" статей.

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