Мін'юст: Воювати можуть 50 000 засуджених та тисячі ув'язнених. Побратимів не вбиватимуть

Глава відомства Малюська зазначив, що 50 000 осіб, які перебувають на волі, є "безпечними й точно можуть захищати Батьківщину"

Денис Малюська (Фото - Мін'юст)

Якби українське законодавство дозволяло мобілізацію засуджених та ув’язнених, до лав Сил оборони могли б долучитися десятки тисяч осіб із цих категорій. Про це в ефірі телемарафону розповів глава Міністерства юстиції Денис Малюська.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він наголосив, що наразі Збройними Силами України не використовуються цілих дві великих категорії громадян – ті, хто за ґратами, і ті, хто не за ґратами, але колись мали вирок про вчинення злочину (мають непогашену судимість, яка може тривати роками після відбуття покарання).

"Вони на вулиці, вони гуляють, вони працюють, займаються звичним життям, але до армії їх ніхто не забирає – з не зовсім зрозумілих мені, наприклад, мотивів. Цих людей є щонайменше 50 000. Тобто 50 000 осіб, яких можна зараз спокійно мобілізувати та відправити на фронт. Звісно, за умови, що вони підлягають призову і не мають певних імунітетів, пов’язаних із якимись іншими ознаками", – сказав Малюська.

Він наголосив, що ці 50 000 осіб, які перебувають на волі, є "безпечними й точно можуть захищати Батьківщину".

З тими, хто перебуває за ґратами, за його словами, ситуація є дещо складнішою.

"Їх, безумовно, менше. Але так само йдеться про тисячі громадян, які готові захищати свою Батьківщину. Щодо аналізу, наскільки вони безпечні чи небезпечні, ризиків, які з цим пов’язані, – це точно не займе багато часу, тому що у нас уже зараз кожен із них проходив тестування на визначення ризикованості того, що вони вчинять повторний злочин", – розповів Малюська.

Він наголосив, що Мін’юст готовий поділитися цією інформацією із ТЦК і ЗСУ, а також розбити таких осіб за категоріями вчинених ними злочинів.

"Наприклад, мені складно уявити, яку небезпеку в лавах Збройних Сил можуть становити ті, хто був засуджений, наприклад, за порушення правил дорожнього руху, коли наслідки були неумисними. Або, наприклад, ті, хто вчинив корупційне порушення. Вони з автомата вбивати своїх побратимів точно не будуть", – сказав очільник Мін'юсту.

Раніше Малюська вже виступав за "радикальніші кроки" у питанні мобілізації засуджених. У новому законопроєкті уряду про мобілізацію, проголосованому у першому читанні, пропонується дозволити залучення до лав Сил оборони засуджених за їхнім бажанням, однак Малюська вважає, що це має відбуватися не у добровільному порядку, а на рівні зі всіма громадянами, адже захист країни – не право, а обов’язок.

30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень - засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.

Читайте також: Мобілізація. Ухилянти з умовним терміном все одно підлягають призову — Нацполіція