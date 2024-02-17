Минюст: Воевать могут 50 000 осужденных и тысячи заключенных. Побратимов убивать не будут

Денис Малюська (Фото - Минюст)

Если бы украинское законодательство разрешало мобилизацию осужденных и заключенных, в ряды Сил обороны могли бы вступить десятки тысяч людей из этих категорий. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Министерства юстиции Денис Малюська.

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Он подчеркнул, что сейчас Вооруженными Силами Украины не используются целых две больших категории граждан – те, кто за решеткой, и те, кто не за решеткой, но когда-то получили приговор о совершении преступления (имеют непогашенную судимость, которая может длиться годами после отбывания наказания).

"Они на улице, они гуляют, они работают, занимаются привычной жизнью, но в армию их никто не забирает – по не совсем понятным мне, например, мотивам. Этих людей есть по меньшей мере 50 000. То есть 50 000 человек, которых можно сейчас спокойно мобилизовать и отправить на фронт. Конечно, при условии, что они подлежат призыву и не имеют определенных иммунитетов, связанных с какими-либо другими признаками", – сказал Малюська.

Он подчеркнул, что эти 50 000 находящихся на свободе человек "безопасны и точно могут защищать Родину".

С теми, кто находится за решеткой, по его словам, ситуация несколько сложнее.

"Их, безусловно, меньше. Но так же речь идет о тысячах граждан, которые готовы защищать свою Родину. Что касается анализа, насколько они безопасны или опасны, рисков, которые с этим связаны, – это точно не займет много времени, потому что у нас уже сейчас каждый из них проходил тестирование на определение рискованности того, что они совершат повторное преступление", – рассказал Малюська.

Он подчеркнул, что Минюст готов поделиться этой информацией с ТЦК и ВСУ, а также разбить таких людей по категориям совершенных ими преступлений.

"Например, мне сложно представить, какую опасность в рядах Вооруженных Сил могут представлять те, кто был осужден, например, за нарушение правил дорожного движения, когда последствия были непреднамеренными. Или, например, совершившие коррупционное нарушение. Они из автомата убивать своих побратимов точно не будут", – сказал глава Минюста.

Ранее Малюська уже выступал за более "радикальные шаги" в вопросе мобилизации осужденных. В новом законопроекте правительства о мобилизации, проголосованном в первом чтении, предлагается разрешить привлечение к Силам обороны осужденных по их желанию, однако Малюська считает, что это должно происходить не в добровольном порядке, а на уровне со всеми гражданами, так как защита страны – не право, а обязанность.

30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект о мобилизации. Одно из предложенных нововведений – осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытательным сроком, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении. Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.

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