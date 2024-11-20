"У нас сосед – сумасшедший". Зеленский прокомментировал угрозу массированной атаки РФ

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что внимание на воздушную тревогу нужно обращать всегда, ведь у Украины "сумасшедший сосед". Так глава государства отреагировал на сообщение, что в среду, 20 ноября, россияне планируют массированную атаку на Украину.

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"Сегодня [20 ноября] было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время. Всегда надо обращать внимание на воздушную тревогу. У нас такой сосед – сумасшедший", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что в 1001-й день полномасштабной войны Россия так же сумасшедшая, как и в 1000-й день, и 24 февраля 2022 года.

Он добавил, что наблюдаемое информационное нагнетание и пересылаемые панические сообщения – все это только России же и помогает.

"Пожалуйста, берегите себя, помогайте нашей армии и старайтесь, в частности, чтобы никто не мог использовать ваши эмоции в своих интересах. А мы продолжаем укреплять противовоздушную оборону", — подчеркнул глава государства.