"У нас сосед – сумасшедший". Зеленский прокомментировал угрозу массированной атаки РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что внимание на воздушную тревогу нужно обращать всегда, ведь у Украины "сумасшедший сосед". Так глава государства отреагировал на сообщение, что в среду, 20 ноября, россияне планируют массированную атаку на Украину.
"Сегодня [20 ноября] было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время. Всегда надо обращать внимание на воздушную тревогу. У нас такой сосед – сумасшедший", – заявил Зеленский.
Президент добавил, что в 1001-й день полномасштабной войны Россия так же сумасшедшая, как и в 1000-й день, и 24 февраля 2022 года.
Он добавил, что наблюдаемое информационное нагнетание и пересылаемые панические сообщения – все это только России же и помогает.
"Пожалуйста, берегите себя, помогайте нашей армии и старайтесь, в частности, чтобы никто не мог использовать ваши эмоции в своих интересах. А мы продолжаем укреплять противовоздушную оборону", — подчеркнул глава государства.
- Утром 20 ноября посольство США предупредило о возможной "мощной воздушной атаке" на Украину, ссылаясь на полученную "конкретную информацию". Работа посольства была приостановлена в этот день.
- Вслед за американским посольством работу приостановило и Испанское посольство в Киеве.
- Руководитель ЦПД Коваленко подтвердил, что у России есть запас баллистических и крылатых ракет, готовых для возможного масштабного удара.
- ГУР назвало фейком заявления об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по Украине 20 ноября.