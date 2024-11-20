"У нас такий сусід – божевільний". Зеленський прокоментував загрозу масованої російської атаки

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що увагу на повітряну тривогу треба звертати завжди, адже в України "божевільний сусід". Так глава держави відреагував на повідомлення, що у середу, 20 листопада, росіяни планують масовану атаку на Україну.

"Сьогодні [20 листопада] було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід – божевільний", – заявив Зеленський.

Президент додав, що у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і у 1000-й день, і 24 лютого 2022 року.

Він додав, що інформаційне нагнітання, яке спостерігалося, та панічні повідомлення, які пересилали, – усе це тільки Росії ж і допомагає.

"Будь ласка, бережіть себе, допомагайте нашій армії й дбайте, зокрема, щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах. А ми продовжуємо зміцнювати протиповітряну оборону", – наголосив глава держави.

Вранці 20 листопада посольство США попередило про можливу "потужну повітряну атаку" на Україну, посилаючись на отриману "конкретну інформацію". Робота посольства була припинена цього дня.

Слідом за американським посольством роботу припинило й Іспанське посольство у Києві.

Керівник ЦПД Коваленко підтвердив, що Росія має запас балістичних і крилатих ракет, готових для можливого масштабного удару.

ГУР назвало фейком заяви про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по Україні 20 листопада.