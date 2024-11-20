"У нас такий сусід – божевільний". Зеленський прокоментував загрозу масованої російської атаки
Президент Володимир Зеленський заявив, що увагу на повітряну тривогу треба звертати завжди, адже в України "божевільний сусід". Так глава держави відреагував на повідомлення, що у середу, 20 листопада, росіяни планують масовану атаку на Україну.
"Сьогодні [20 листопада] було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід – божевільний", – заявив Зеленський.
Президент додав, що у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і у 1000-й день, і 24 лютого 2022 року.
Він додав, що інформаційне нагнітання, яке спостерігалося, та панічні повідомлення, які пересилали, – усе це тільки Росії ж і допомагає.
"Будь ласка, бережіть себе, допомагайте нашій армії й дбайте, зокрема, щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах. А ми продовжуємо зміцнювати протиповітряну оборону", – наголосив глава держави.
- Вранці 20 листопада посольство США попередило про можливу "потужну повітряну атаку" на Україну, посилаючись на отриману "конкретну інформацію". Робота посольства була припинена цього дня.
- Слідом за американським посольством роботу припинило й Іспанське посольство у Києві.
- Керівник ЦПД Коваленко підтвердив, що Росія має запас балістичних і крилатих ракет, готових для можливого масштабного удару.
- ГУР назвало фейком заяви про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по Україні 20 листопада.