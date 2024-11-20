В Україні закрилася низка посольств через ймовірну загрозу атаки. У МЗС відреагували

Польські дипломати заявили, що мають багато роботи і планують підтримати Україну, тому не будуть припиняти роботу

Спікер МЗС Георгій Тихий (Фото: Facebook)

В Україні 20 листопада призупинила роботу низка іноземних посольств після повідомлення про ймовірну "масштабну загрозу" атак. Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий зазначив, що не треба "нагнітати".

"Вважаємо, що для партнерів було б правильним реагувати у 1001-й день так само як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання", – йдеться в заяві МЗС.

У МЗС повідомили також, що перебувають у постійному контакті з партнерами щодо потенційних загроз безпеці. Однак вважають, що загрози масштабної атаки існують щодня.

Повідомлення про припинення роботи 20 листопада з'явилося на сайті МЗС Італії. Зазначається, що ця міра – "запобіжний захід". Подібну заяву зробили і в посольстві Греції.

На сайті посольства Угорщини в Києві також повідомили про зміну в графіку роботи.

"Посольство Угорщини та Генеральне консульство Угорщини в Україні у понеділок 20 травня не працюватиме. Наші співробітники працюють у режимі чергування", – йдеться в заяві.

Водночас посол Польщі в Україні Пьотр Лукасевич повідомив, що посольство має "багато роботи" 20 листопада.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що дипломати в Україні залишаться на службі 20 листопада. Це він назвав "ознакою солідарності" з Україною.

Вранці 20 листопада посольство США попередило про можливу "потужну повітряну атаку" на Україну, посилаючись на отриману "конкретну інформацію". Робота посольства була припинена цього дня.

Слідом за американським посольством роботу припинило й Іспанське посольство у Києві.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що Росія має запас балістичних і крилатих ракет, готових для можливого масштабного удару.

У ГУР спростували цю заяву нібито від їх імені та заявили, що це черговий фейк росіян.