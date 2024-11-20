В Украине закрылся ряд посольств из-за вероятной угрозы атаки. В МИД отреагировали
В Украине 20 ноября приостановили работу ряд иностранных посольств после сообщения о вероятной "масштабной угрозе" атак. Спикер министерства иностранных дел Георгий Тихий отметил, что не надо "нагнетать".
"Считаем, что для партнеров было бы правильно реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания", – говорится в заявлении МИД.
В МИД сообщили также, что находятся в постоянном контакте с партнерами по поводу потенциальных угроз безопасности. Однако полагают, что угрозы масштабной атаки существуют каждый день.
Сообщение о прекращении работы 20 ноября появилось на сайте МИД Италии. Отмечается, что это – "мера предосторожности". Подобное заявление сделали и в посольстве Греции.
На сайте посольства Венгрии в Киеве также сообщили об изменении графика работы
"Посольство Венгрии и Генеральное консульство Венгрии в Украине в понедельник 20 мая не будут работать. Наши сотрудники работают в режиме дежурства", – говорится в заявлении.
В то же время посол Польши в Украине Петр Лукасевич сообщил, что у посольства "много работы" 20 ноября.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дипломаты в Украине останутся на службе 20 ноября. Это он назвал "признаком солидарности" с Украиной.
- Утром 20 ноября посольство США предупредило о возможной "мощной воздушной атаке" на Украину, ссылаясь на полученную "конкретную информацию". Работа посольства была приостановлена в этот день.
- Вслед за американским посольством работу приостановило и Испанское посольство в Киеве.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что у России есть запас баллистических и крылатых ракет, готовых для возможного масштабного удара.
- В ГУР опровергли это заявление якобы от их имени и заявили, что это очередной фейк россиян.