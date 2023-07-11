У НАТО нет необходимости симметрично отвечать на ядерный шантаж Путина– президент Чехии
У стран НАТО нет необходимости зеркально отвечать на ядерные угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина, поскольку перемещение тактического ядерного оружия в Беларусь не создает принципиально новой военной ситуации. Такое мнение высказал на NATO Public Forum президент Чехии Петр Павел, пишет Delfi.
"Я не считаю, что мы всегда должны использовать тот же подход, что наши оппоненты. Думаю, ядерные возможности НАТО достаточно велики, и нет никакой необходимости перемещать оружие ближе к границе, поскольку это лишь приведет к эскалации конфликта", — сказал Павел, который ранее был председателем Военного комитета Альянса.
Вместо "зеркального ответа" президент Чехии предложил в ответ на ядерный шантаж Кремля "быть откровеннее" и чаще напоминать, что у НАТО "есть такие же возможности".
"Когда мы слышим от Путина угрозы насчет использования ядерного оружия, наш ответ должен быть таким: у нас оно тоже есть, мы держим его в состоянии готовности и используем его, если придется", – сказал Павел.
Он подчеркнул, что при этом "никто не говорит, что хочет его использовать", и НАТО надеется, что Кремль тоже не хочет его применить и не сделает этого.
Ранее сегодня президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО стоит разместить постоянные военные базы у границ РФ и признать утратившим силу акт об отношениях Альянса с Россией 1997 года.
- Глава Китая Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия против Украины во время визита в Москву в марте 2023 года.
- 7 июля в совместном обращении к союзникам по НАТО президенты Литвы, Латвии и Польши призвали Североатлантический Альянс принять меры для противодействия угрозам, которые нарастают из-за агрессивных действий России и изменения ситуации в Беларуси.
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