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У НАТО нет необходимости симметрично отвечать на ядерный шантаж Путина– президент Чехии

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 14:02
У НАТО нет необходимости симметрично отвечать на ядерный шантаж Путина– президент Чехии - Фото
Петр Павел (Фото -EPA)

У стран НАТО нет необходимости зеркально отвечать на ядерные угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина, поскольку перемещение тактического ядерного оружия в Беларусь не создает принципиально новой военной ситуации. Такое мнение высказал на NATO Public Forum президент Чехии Петр Павел, пишет Delfi.

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"Я не считаю, что мы всегда должны использовать тот же подход, что наши оппоненты. Думаю, ядерные возможности НАТО достаточно велики, и нет никакой необходимости перемещать оружие ближе к границе, поскольку это лишь приведет к эскалации конфликта", — сказал Павел, который ранее был председателем Военного комитета Альянса.

Вместо "зеркального ответа" президент Чехии предложил в ответ на ядерный шантаж Кремля "быть откровеннее" и чаще  напоминать, что у НАТО "есть такие же возможности".

"Когда мы слышим от Путина угрозы насчет использования ядерного оружия, наш ответ должен быть таким: у нас оно тоже есть, мы держим его в состоянии готовности и используем его, если придется", – сказал Павел.

Он подчеркнул, что при этом "никто не говорит, что хочет его использовать", и НАТО надеется, что Кремль тоже не хочет его применить и не сделает этого.

Ранее сегодня президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО стоит разместить постоянные военные базы у границ РФ и признать утратившим силу акт об отношениях Альянса с Россией 1997 года.

  • Глава Китая Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия против Украины во время визита в Москву в марте 2023 года. 
  • 7 июля в совместном обращении к союзникам по НАТО президенты Литвы, Латвии и Польши призвали Североатлантический Альянс принять меры для противодействия угрозам, которые нарастают из-за агрессивных действий России и изменения ситуации в Беларуси.

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Сергей Бережной
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