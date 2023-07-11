НАТО не має потреби симетрично відповідати на ядерний шантаж Путіна – президент Чехії

У країн НАТО немає потреби дзеркально відповідати на ядерні погрози з боку російського диктатора Володимира Путіна, оскільки переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі не створює принципово нової воєнної ситуації. Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел, пише Delfi.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Я не вважаю, що ми завжди маємо використовувати той самий підхід, що наші опоненти. Думаю, ядерні можливості НАТО досить великі, і немає жодної необхідності переміщувати зброю ближче до кордону, оскільки це лише призведе до ескалації конфлікту", – сказав Павел, який раніше був головою Військового комітету Альянсу.

Замість "дзеркальної відповіді" президент Чехії запропонував у відповідь на ядерний шантаж Кремля "бути відвертішими" і частіше нагадувати, що у НАТО "є такі ж можливості".

"Коли ми чуємо від Путіна погрози щодо використання ядерної зброї, наша відповідь має бути такою: у нас вона теж є, ми тримаємо її в стані готовності і використаємо її, якщо доведеться", – сказав Павел.

Він наголосив, що водночас "ніхто не каже, що хоче його використати", і НАТО сподівається, що Кремль теж не хоче його застосувати і не зробить цього.

Раніше сьогодні президент Литви Гітанас Науседа заявив, що НАТО варто розмістити постійні військові бази біля кордонів РФ і визнати акт про відносини Альянсу з Росією 1997 року таким, що втратив чинність.

Глава Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від застосування ядерної зброї проти України під час візиту до Москви у березні 2023 року.

7 липня у спільному зверненні до союзників із НАТО президенти Литви, Латвії та Польщі закликали Північноатлантичний Альянс вжити заходів для протидії загрозам, які наростають через агресивні дії Росії та зміни ситуації в Білорусі.

Читайте також: НАТО терміново потрібна нова концепція стримування РФ, чинна призвела до війни – GLOBSEC

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.