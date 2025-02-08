"У него достаточно проблем с женой". Трамп заявил, что не будет депортировать принца Гарри

В 2020 году принц Гарри и его супруга решили отказаться от королевских обязанностей и поселиться в США

Мемуары принца Гарри (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет депортировать британского принца Гарри, несмотря на вопрос о его легальности пребывания в стране, передает New York Post. По словам американского лидера, "у Гарри и так хватает проблем с супругой".

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Отвечая на вопрос, будет ли он депортировать Гарри, Трамп сказал: "Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой [Меган Маркл]. Она ужасная".

В 2020 году принц Гарри и его супруга решили отказаться от королевских обязанностей и поселиться в США. Однако после публикации его мемуаров "Запасной" в январе 2023 года возник вопрос о правомерности его визы. В книге принц признался, что в молодости употреблял наркотики, что может служить основанием для отказа в выдаче американской визы.

В июне того же года Министерство внутренней безопасности США отказалось обнародовать визовую информацию Гарри по запросу Heritage Foundation. Судебное расследование этого дела было возобновлено в феврале 2025 года.

13 января 2020 года королева Британии Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и начать финансово независимую жизнь.

31 марта они официально сложили обязанности старших членов королевской семьи. Сейчас Гарри и Меган с сыном Арчи живут в Лос-Анджелесе.

В июне 2021 года у пары родилась дочь.