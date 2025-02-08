"У нього достатньо проблем із дружиною". Трамп заявив, що не депортуватиме принца Гаррі
Президент США Дональд Трамп заявив, що не депортуватиме британського принца Гаррі, попри питання щодо його легальності перебування у країні, передає New York Post. За словами американського лідера, "у Гаррі й так вистачає проблем із дружиною".
Відповідаючи на запитання, чи депортуватиме він Гаррі, Трамп сказав: "Я не хочу цього робити. Я дам йому спокій. У нього і так достатньо проблем із дружиною [Меган Маркл]. Вона жахлива".
У 2020 році принц Гаррі та його дружина вирішили відмовитися від королівських обов'язків і оселитися в США. Проте після публікації його мемуарів "Запасний" у січні 2023 року виникло питання про правомірність його візи. У книзі принц зізнався, що замолоду вживав наркотики, що може бути підставою для відмови у виданні американської візи.
У червні того ж року Міністерство внутрішньої безпеки США відмовилося оприлюднити візову інформацію Гаррі за запитом Heritage Foundation. Судове розслідування цієї справи було відновлено в лютому 2025 року.
- 13 січня 2020-го тодішня королева Британії Єлизавета II підтримала рішення принца Гаррі та Меган Маркл відмовитися від королівських привілеїв та розпочати фінансово незалежне життя.
- 31 березня вони офіційно склали із себе обов'язки старших членів королівської сім'ї. Зараз Гаррі та Меган із сином Арчі живуть у Лос-Анджелесі.
- У червні 2021 року у пари народилася дочка.