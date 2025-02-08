"У нього достатньо проблем із дружиною". Трамп заявив, що не депортуватиме принца Гаррі

У 2020 році принц Гаррі та його дружина вирішили відмовитися від королівських обов'язків і оселитися в США

Мемуари принца Гаррі (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не депортуватиме британського принца Гаррі, попри питання щодо його легальності перебування у країні, передає New York Post. За словами американського лідера, "у Гаррі й так вистачає проблем із дружиною".

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Відповідаючи на запитання, чи депортуватиме він Гаррі, Трамп сказав: "Я не хочу цього робити. Я дам йому спокій. У нього і так достатньо проблем із дружиною [Меган Маркл]. Вона жахлива".

У 2020 році принц Гаррі та його дружина вирішили відмовитися від королівських обов'язків і оселитися в США. Проте після публікації його мемуарів "Запасний" у січні 2023 року виникло питання про правомірність його візи. У книзі принц зізнався, що замолоду вживав наркотики, що може бути підставою для відмови у виданні американської візи.

У червні того ж року Міністерство внутрішньої безпеки США відмовилося оприлюднити візову інформацію Гаррі за запитом Heritage Foundation. Судове розслідування цієї справи було відновлено в лютому 2025 року.

13 січня 2020-го тодішня королева Британії Єлизавета II підтримала рішення принца Гаррі та Меган Маркл відмовитися від королівських привілеїв та розпочати фінансово незалежне життя.

31 березня вони офіційно склали із себе обов'язки старших членів королівської сім'ї. Зараз Гаррі та Меган із сином Арчі живуть у Лос-Анджелесі.

У червні 2021 року у пари народилася дочка.