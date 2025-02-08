"У нього достатньо проблем із дружиною". Трамп заявив, що не депортуватиме принца Гаррі
Мемуари принца Гаррі (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не депортуватиме британського принца Гаррі, попри питання щодо його легальності перебування у країні, передає New York Post. За словами американського лідера, "у Гаррі й так вистачає проблем із дружиною".

Відповідаючи на запитання, чи депортуватиме він Гаррі, Трамп сказав: "Я не хочу цього робити. Я дам йому спокій. У нього і так достатньо проблем із дружиною [Меган Маркл]. Вона жахлива".

У 2020 році принц Гаррі та його дружина вирішили відмовитися від королівських обов'язків і оселитися в США. Проте після публікації його мемуарів "Запасний" у січні 2023 року виникло питання про правомірність його візи. У книзі принц зізнався, що замолоду вживав наркотики, що може бути підставою для відмови у виданні американської візи.

У червні того ж року Міністерство внутрішньої безпеки США відмовилося оприлюднити візову інформацію Гаррі за запитом Heritage Foundation. Судове розслідування цієї справи було відновлено в лютому 2025 року.

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