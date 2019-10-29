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У Офиса президента проходит акция "Ни шагу назад!": видео

У Офиса президента проходит акция "Ни шагу назад!": видео - Фото
Акция у Офиса президента (Фото: Укринформ)
29.10.2019, 20:45

Участники акции утверждают: они пришли к Офису президента, чтобы подчеркнуть, что украинское общество не поддерживает разведение войск на Донбассе

Возле Офиса президента в Киеве проходит акция "Ни шагу назад!", инициированная Движением сопротивления капитуляции. Об этом сообщает Укринформ.

Участие в акции принимают несколько десятков человек. Среди присутствующих представители Свободы, Национального корпуса и другие. Перед началом акции протестующие  у стен Офиса встали в ряды, держа таблички с буквами, которые складываются в предложение "Какое разведение? Ты же не лох".

Также участники акции выкрикивают: "Слава Україні!", "Героям слава!", "Требование нации - нет капитуляции!" Активисты также принесли с собой флаги Украины, желтый скотч, который является символом Движения сопротивления капитуляции.

У Офиса присутствуют полицейские, работает полиция диалога.

Как утверждают участники акции, они пришли к Офису президента, чтобы подчеркнуть, что украинское общество не поддерживает разведение войск на Донбассе, которое все больше выглядит как отступление без объективных на то причин.

Кроме того заявляют, что Движение сопротивления капитуляции предупреждает власть, что нельзя игнорировать мнение украинских граждан и действовать вопреки национальным интересам.

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разведение войск на Донбассе Движение сопротивления капитуляции
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