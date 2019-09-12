У партий Тимошенко и Ляшко заберут 250 тыс. грн взносов - НАПК

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У Радикальной партии Олега Ляшко и Батькивщины Юлии Тимошенко изымут в госбюджет порядка 250 тысяч гривень. Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщают в НАПК, двое граждан привлечены к административной ответственности (штраф) за нарушение порядка оплаты взносов в поддержку партий. В Винницкой области в госбюджет намерены конфисковать почти 149 тысяч гривень благотворительного взноса Батькивщине, а в Закарпатье 100 тысяч - Радикальной партии.

Факты нарушений агентство обнаружило по результатам анализа партийных финансовых отчетов за четвертый квартал минувшего года.

13 августа п етиция за отмену государственного финансирования политических партий на сайте президента набрала необходимые 25000 подписей , теперь ее должен будет рассмотреть Владимир Зеленский

набрала В тот же день НАПК определилось со списком партий, которые получат госфинансирование уставной деятельности.

31 июля НАПК выделило шести парламентским партиям госфинансирование за III квартал этого года.

Читайте также: Разумков пояснил, откажется ли Слуга народа от госфинансирования