У партий Тимошенко и Ляшко заберут 250 тыс. грн взносов - НАПК

У Радикальной партии Олега Ляшко и Батькивщины Юлии Тимошенко изымут в госбюджет порядка 250 тысяч гривень. Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.
Как сообщают в НАПК, двое граждан привлечены к административной ответственности (штраф) за нарушение порядка оплаты взносов в поддержку партий. В Винницкой области в госбюджет намерены конфисковать почти 149 тысяч гривень благотворительного взноса Батькивщине, а в Закарпатье 100 тысяч - Радикальной партии.
Факты нарушений агентство обнаружило по результатам анализа партийных финансовых отчетов за четвертый квартал минувшего года.
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