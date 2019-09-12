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У партий Тимошенко и Ляшко заберут 250 тыс. грн взносов - НАПК

У партий Тимошенко и Ляшко заберут 250 тыс. грн взносов - НАПК - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.09.2019, 15:28

НАПК нашло нарушения в финотчетах партий за прошлый год

У Радикальной партии Олега Ляшко и Батькивщины Юлии Тимошенко изымут в госбюджет порядка 250 тысяч гривень. Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщают в НАПК, двое граждан привлечены к административной ответственности (штраф) за нарушение порядка оплаты взносов в поддержку партий. В Винницкой области в госбюджет намерены конфисковать почти 149 тысяч гривень благотворительного взноса Батькивщине, а в Закарпатье 100 тысяч - Радикальной партии.

Факты нарушений агентство обнаружило по результатам анализа партийных финансовых отчетов за четвертый квартал минувшего года.

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напк Батькивщина Радикальная партия деньги госбюджет
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