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У Порошенко назвали достойным выступление Зеленского в ООН

У Порошенко назвали достойным выступление Зеленского в ООН - Фото
Ирина Геращенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.09.2019, 20:26

Геращенко пояснила, чего, на ее взгляд, не хватало в речи президента

В партии пятого президента Петра Порошенко положительно оценили сегодняшнее выступление нынешнего главы государства Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН. Свое мнение о выступлении выразила в Facebook сопредседатель фракции Европейской солидарности Ирина Геращенко.

Речь Зеленского Геращенко назвала достойной, отметив в ней обозначение России как страны агрессора, "правильные акценты о Донбассе" и упоминание о погибшем певце Василие Слипаке.

"Чего не хватало, на мой взгляд, это все же позиции по миротворцам. Насколько я понимаю, команда Зеленского пока отказалась от этой идеи. Хотя мне кажется, что миротворцы под эгидой ООН как раз должны были получить широкий мандат временной администрации, способствовать демилитаризации региона и способствовать подготовке к местным выборам", - уточнила депутат.

Она также вспомнила, как пророссийские террористы на переговорах в Минске бросили украинским представителям окровавленный паспорт Слипака. "Сегодня пассаж о Слипаке был правильным. Мир должен знать, какую высокую цену платит Украина за мир и какими лучшими сыновьями и дочерьми жертвует ради суверенитета", - написала сопредседатель Евросолидарности.

  • Зеленский сегодня выступил на 74-й сессии Генассамблеи ООН - видео выступления.
  • Говоря о Слипаке, он показал патрон, который, по словам президента, лишил жизни певца.

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