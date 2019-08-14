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У Порошенко ответили на предоставление либералам РФ гражданства

У Порошенко ответили на предоставление либералам РФ гражданства - Фото
Ахтем Чийгоз (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.08.2019, 11:05

"Либеральность в России заканчивается на нашем вопросе", - убежден нардеп от партии Европейская солидарность Ахтем Чийгоз

Предоставление гражданства Украины россиянам представляет угрозу для страны. Об этом в интервью Прямому заявил новоизбранный нардеп от партии Европейская солидарность Ахтем Чийгоз.

"Мы знаем о том, что есть граждане других стран, которые на фронте воюют за свободу Украины. В данном случае нужно принимать во внимание этот фактор и упрощать процедуру предоставления гражданства. Но спекулировать, если под этим будет наблюдаться  послабление в смысле, что либеральные движения и деятели будут ехать в Украину – это очень опасно. Необходимо не допустить этого", - отметил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Он считает, что "либеральность в России заканчивается на нашем вопросе". "Мы можем иметь угрозу. Посещение нашей страны и попытки реализации медиа-проектов под видом освещения событий – это тоже опасная тенденция. В этом вопросе нужно быть более дотошным и осторожным", - подчеркнул  Чийгоз.

  • 13 августа 2019 года президент Владимир Зеленский издал указ об упрощении процедуры получения гражданства Украины для иностранцев, которые защищали территориальную целостность нашей страны, и для граждан РФ, преследуемых в России по политическим мотивам
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ахтем чийгоз гражданство РФ европейская солидарность
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