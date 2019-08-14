У Порошенко ответили на предоставление либералам РФ гражданства

Ахтем Чийгоз (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Предоставление гражданства Украины россиянам представляет угрозу для страны. Об этом в интервью Прямому заявил новоизбранный нардеп от партии Европейская солидарность Ахтем Чийгоз.

"Мы знаем о том, что есть граждане других стран, которые на фронте воюют за свободу Украины. В данном случае нужно принимать во внимание этот фактор и упрощать процедуру предоставления гражданства. Но спекулировать, если под этим будет наблюдаться послабление в смысле, что либеральные движения и деятели будут ехать в Украину – это очень опасно. Необходимо не допустить этого", - отметил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Он считает, что "либеральность в России заканчивается на нашем вопросе". "Мы можем иметь угрозу. Посещение нашей страны и попытки реализации медиа-проектов под видом освещения событий – это тоже опасная тенденция. В этом вопросе нужно быть более дотошным и осторожным", - подчеркнул Чийгоз.