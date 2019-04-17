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17.04.2019, 15:14

У Порошенко воодушевились рейтингом КМИС: Отставание не критичное

У Порошенко воодушевились рейтингом КМИС: Отставание не критичное - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вчера Киевский международный институт социологии показал два рейтинга - после "классического" опроса и телефонного: во втором позиции президента лучше

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Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев, комментируя на брифинге обнародованные вчера вечером рейтинги от Киевского международного института социологии, заявил, что данные телефонного опроса "важнее и интереснее", чем те, которые получены методом личного интервью, "потому что ситуация развивается очень динамично" перед вторым туром выборов.

Телефонный опрос, по словам Медведева, позволяет обновлять данные каждые два дня, а не еженедельно, как опрос, проведенный "в полях" методом личного интервью.

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"Разрыв (в рейтинге, - ред.) в пользу Зеленского, но он уже не выглядит таким критичным, чтобы путем активной кампании в течение последних дней мы не могли его преодолеть", - считает глава штаба Порошенко

В ночь на 17 апреля КМИС показал данные телефонного опроса, где Порошенко поддержали почти 40% потенциальных избирателей. При этом вчера днем та же компания опубликовала итоги "классического" опроса: за Владимира Зеленского во втором туре, судя по нему, собираются голосовать 48,4% человек среди всех (за Порошенко - 17%), и 72,2% - среди тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать (за Порошенко - 25,4%).

Сегодня КМИС объяснил, откуда взялся рост рейтинга Порошенко.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

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Теги: выборы, опрос, кмис, социология, выборы-2019
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