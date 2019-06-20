У Путина назвали условия проведения встречи в нормандском формате

Сергей Лавров (фото - EPA)

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров назвал условия встречи в нормандском формате. Об этом сообщают росСМИ.

"Наверное, будет тестом для нормандского формата, когда зайдет речь о подготовке очередных встреч. Будет тестом посмотреть, насколько новые власти будут договороспособные, насколько мы сможем не только встречаться, а перед каждой встречей обеспечивать на практике все то, о чем договорились на предыдущей встрече", - сказал он.

18 июня в Берлине президент Владимир Зеленский заявил, что подготовка к встрече лидеров стран нормандской четверки (Германии, Франции, Украины и России) начнется в июле этого года. Канцлер Германии Ангела Меркель уточнила, что встреча советников в нормандском формате состоится 12 июля 2019 года.

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