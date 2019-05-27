У Путина отреагировали на уход Медведчука из минской группы

Дмитрий Песков (скриншот видео)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением относятся к тому, что пророссийский политик, глава партии Оппозиционная платформа/За життя Виктор Медведчук сложил с себя полномочия переговорщика по Донбассу. Об этом сообщают росСМИ.

По словам Пескова, Медведчук "имел контакты и в Киеве, и в Москве и использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области". Он считает, что якобы Медведчук эффективно показал себя в ситуации с обменом пленными.

24 мая Медведчук заявил, что "не видит смысла представлять интересы" команды президента Владимира Зеленского в переговорах с Россией, а его партия находится в оппозиции к главе государства с момента его избрания.

Заявление стало ответом на слова главы Администрации президента Андрея Богдана о том, что у Зеленского "не видят Медведчука переговорщиком с их стороны".