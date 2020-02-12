У Путина отреагировали на идею Арахамии о воде в Крым за Донбасс

Крым "не может быть объектом для размена", включая "уступки в процессе переговоров по Донбассу". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова главы фракции Слуга народа Давида Арахамии о возможности подачи воды на оккупированный Россией полуострова в обмен на уступки Кремля по Донбассу.
"Об этом речи не идет", - говорят в Кремле.
При этом РФ готова рассмотреть вопрос подачи воды в Крым "на коммерческой или иной основе".
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