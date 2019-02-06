Янукович заявил, что может выезжать из РФ в любую страну мира

Виктор Янукович в России (фото — ЕРА)

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Сегодня, 6 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на беглого президента Украины, обвиняемого в госизмене, Виктора Януковича не распространяются правила пребывания украинских граждан на территории России. Сам Янукович заявляет, что может выезжать в любую страну мира. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"Я спокойно передвигаюсь по террритории России. Более того, я не нахожусь ни в каких банках данных Интерпола и могу выезжать в любую страну мира. Никаких проблем у меня нет". - заявил Янукович.

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Песков сказал, что у российской стороны "нет никаких претензий" к нему, передает пропагандистский ресурс РФ Интерфакс.

Отвечая на вопрос журналиста о юридических основаниях его нахождения на территории РФ, поскольку граждане Украины могут пребывать в России до 90 суток без оформления необходимых разрешений, Песков сказал: "Я не думаю, что на него (Януковича - ред.) это распространяется".

Статус, в котором президент-беглец находится в РФ, Песков назвать не смог: "Мне это нужно уточнить, вопрос интересный". Он отметил, что отношение к нему, "как к бывшему президенту Украины".

24 января Оболонский районный суд Киева огласил приговор Януковичу по делу о государственной измене: 13 лет лишения свободы. Срок наказания будет отсчитываться с момента задержания.

Также Генпрокуратура завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. Среди подозреваемых в этом деле – Янукович.

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