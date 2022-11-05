У России не хватает сил для подготовки войск, поэтому она обращается к Беларуси – Британия

У России не хватает сил для подготовки мобилизованных, поэтому она вынуждена обращаться за помощью к Беларуси. Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

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Она указывает, что российские вооруженные силы и так перегружены мобилизацией 300 000 человек, а начавшийся 1 ноября очередной осенний призыв на 120 000 солдат еще больше усугубит эту проблему.

Отмечается, что новые призывники, скорее всего, имеют минимальную подготовку или вообще не имеют ее. Опытных офицеров и инструкторов отправили воевать в Украину, и некоторые, вероятнее всего, погибли.

Российские войска проводят обучение в Беларуси из-за нехватки учебного персонала, боеприпасов и техники в России, говорится в сводке.

Разведка Британии делает вывод, что развертывание сил с ограниченной подготовкой не позволит России повысить наступательный боевой потенциал.

В конце октября Беларусь и Россия объявили о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил.

Страны G7 призвали Лукашенко не вовлекать Беларусь в войну РФ, предупредив его об "огромной цене" такого решения.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины недавно заявили, что угроза возобновления наступления армии РФ на северном фронте растет, и на этот раз направление наступления может быть изменено. В британской разведке тем временем считают, что Лукашенко просто отвлекает ВСУ.

Андрій Водяний

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