У России нет ресурса для наступления на Сумщину, информация "экспертов" неправдива – ЦПД
Информация о готовности россиян наступать на Сумскую область с Севера, озвученная некоторыми экспертами в эфирах украинских телеканалов, неправдива. У РФ нет на это ресурса. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
В ЦПД отметили, что информация о якобы готовности РФ наступать на Сумскую область распространяется "экспертами", не имеющими доступа к разведывательным данным. В Центре добавили, что подобная "экспертная" информация отвечает российским нарративам "пропаганды страха", которые распространяются на фоне усиления обстрелов Сумской области.
В органе при СНБО отметили, что подобная информация помогает россиянам распространять панику, и призвали доверять только официальным источникам.
20 марта руководитель ЦПД Андрей Коваленко в комментарии LIGA.net заявил, что РФ проводит информационную кампанию по "схожести" ситуации в Сумской области и Бахмуте из-за обострения обстрелов. Так Россия пытается отвлечь внимание от того, что их армия не может защитить свою границу от российских добровольцев.
- 18 марта представитель ГУР Юсов сообщил, что РФ намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области. Однако угроза постоянная, а ситуация отслеживается украинской стороной.
- Сегодня после ракетного удара по Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье россияне начали разгонять фейки о прорыве дамбы.
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