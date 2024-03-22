У России нет ресурса для наступления на Сумщину, информация "экспертов" неправдива – ЦПД

Украинская граница (Фото: портал МВД)

Информация о готовности россиян наступать на Сумскую область с Севера, озвученная некоторыми экспертами в эфирах украинских телеканалов, неправдива. У РФ нет на это ресурса. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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В ЦПД отметили, что информация о якобы готовности РФ наступать на Сумскую область распространяется "экспертами", не имеющими доступа к разведывательным данным. В Центре добавили, что подобная "экспертная" информация отвечает российским нарративам "пропаганды страха", которые распространяются на фоне усиления обстрелов Сумской области.

В органе при СНБО отметили, что подобная информация помогает россиянам распространять панику, и призвали доверять только официальным источникам.

20 марта руководитель ЦПД Андрей Коваленко в комментарии LIGA.net заявил, что РФ проводит информационную кампанию по "схожести" ситуации в Сумской области и Бахмуте из-за обострения обстрелов. Так Россия пытается отвлечь внимание от того, что их армия не может защитить свою границу от российских добровольцев.

18 марта представитель ГУР Юсов сообщил, что РФ намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области. Однако угроза постоянная, а ситуация отслеживается украинской стороной.

Сегодня после ракетного удара по Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье россияне начали разгонять фейки о прорыве дамбы.

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