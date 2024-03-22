Росія не має ресурсу для наступу на Сумщину, інформація "експертів" неправдива – ЦПД

Український кордон (Фото: портал МВС)

Інформація про готовність росіян наступати на Сумщину з Півночі, яку озвучують деякі експерти в ефірах українських телеканалів, неправдива. У РФ немає на це ресурсу. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.

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У ЦПД зазначили, що інформація про нібито готовність РФ наступати на Сумщину поширюється "експертами", які не мають доступу до жодних розвідувальних даних. В Центрі додали, що така "експертна" інформація відповідає російським наративам "пропаганди страху", які поширюються на тлі посилення обстрілів Сумської області.

В органі при РНБО зауважили, що подібна інформація допомагає росіянам поширювати паніку, та закликали довіряти лише офіційним джерелам.

20 березня керівник ЦПД Андрій Коваленко у коментарі LIGA.net заявив, що РФ проводить інформаційну кампанію щодо "схожості" ситуації на Сумщині та в Бахмуті через загострення обстрілів. Так Росія намагається відвернути увагу від того, що їхня армія не може захистити власний кордон від російських добровольців.

18 березня представник ГУР Юсов повідомив, що РФ навмисно запускає хвилю чуток про новий наступ на Сумську та Чернігівську області. Проте загроза є постійно, а ситуація відстежується українською стороною.

Сьогодні після ракетного удару по Дніпровській гідроелектростанції у Запоріжжі росіяни почали розганяти фейки про прорив греблі.

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