Росія не має ресурсу для наступу на Сумщину, інформація "експертів" неправдива – ЦПД
Інформація про готовність росіян наступати на Сумщину з Півночі, яку озвучують деякі експерти в ефірах українських телеканалів, неправдива. У РФ немає на це ресурсу. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.
У ЦПД зазначили, що інформація про нібито готовність РФ наступати на Сумщину поширюється "експертами", які не мають доступу до жодних розвідувальних даних. В Центрі додали, що така "експертна" інформація відповідає російським наративам "пропаганди страху", які поширюються на тлі посилення обстрілів Сумської області.
В органі при РНБО зауважили, що подібна інформація допомагає росіянам поширювати паніку, та закликали довіряти лише офіційним джерелам.
20 березня керівник ЦПД Андрій Коваленко у коментарі LIGA.net заявив, що РФ проводить інформаційну кампанію щодо "схожості" ситуації на Сумщині та в Бахмуті через загострення обстрілів. Так Росія намагається відвернути увагу від того, що їхня армія не може захистити власний кордон від російських добровольців.
- 18 березня представник ГУР Юсов повідомив, що РФ навмисно запускає хвилю чуток про новий наступ на Сумську та Чернігівську області. Проте загроза є постійно, а ситуація відстежується українською стороною.
- Сьогодні після ракетного удару по Дніпровській гідроелектростанції у Запоріжжі росіяни почали розганяти фейки про прорив греблі.
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