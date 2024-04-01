У России очень много бомб в 1500 кг, такие могут полностью снести девятиэтажку — ВСУ
У России очень много управляемых авиационных бомб весом в 1500 кг, которыми враг пытается истощить украинскую противовоздушную оборону. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.
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По его словам, такая бомба может полностью разрушить девятиэтажный панельный дом или старую "хрущевку".
Он отметил, что главная задача Сил обороны сейчас — это бороться с носителями этих бомб Су-34 и Су-35.
Евлаш заявил, что это непростая задача, но украинские военные показали способность выполнять сложные операции, однако они нуждаются в дополнительных поставках западных систем противовоздушной обороны.
- 27 марта после российского ракетного удара глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые ударили по городу управляемым боеприпасом большого калибра — УМПБ Д-30СН. Он отметил, что россияне решили испытывать свои модифицированные бомбы на жильцах жилой застройки. По детской площадке, школе и больнице.
- 28 марта российская армия снова ударила новыми управляемыми авиационными бомбами УМПБ Д-30СН — на этот раз по поселку Николаевка Донецкой области.
- 29 марта ВС сообщили, что Украина может бороться с управляемыми авиабомбами, в то же время ликвидация носителя более эффективно повлияет на дальнейшее использование врагом такого оружия.
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