У России очень много бомб в 1500 кг, такие могут полностью снести девятиэтажку — ВСУ

Евлаш заявил, что необходимо бороться с носителями бомб — это самолеты Су-34 и Су-35

Илья Евлаш (Фото: скриншот видео)

У России очень много управляемых авиационных бомб весом в 1500 кг, которыми враг пытается истощить украинскую противовоздушную оборону. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

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По его словам, такая бомба может полностью разрушить девятиэтажный панельный дом или старую "хрущевку".

Он отметил, что главная задача Сил обороны сейчас — это бороться с носителями этих бомб Су-34 и Су-35.

Евлаш заявил, что это непростая задача, но украинские военные показали способность выполнять сложные операции, однако они нуждаются в дополнительных поставках западных систем противовоздушной обороны.

27 марта после российского ракетного удара глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые ударили по городу управляемым боеприпасом большого калибра — УМПБ Д-30СН. Он отметил, что россияне решили испытывать свои модифицированные бомбы на жильцах жилой застройки. По детской площадке, школе и больнице.

28 марта российская армия снова ударила новыми управляемыми авиационными бомбами УМПБ Д-30СН — на этот раз по поселку Николаевка Донецкой области.

29 марта ВС сообщили, что Украина может бороться с управляемыми авиабомбами, в то же время ликвидация носителя более эффективно повлияет на дальнейшее использование врагом такого оружия.

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