У Росії дуже багато бомб у 1500 кг, такі можуть повністю знести дев'ятиповерхівку — ЗСУ
У Росії дуже багато керованих авіаційних бомб вагою 1500 кг, якими ворог намагається виснажити українську протиповітряну оборону. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, така бомба може повністю зруйнувати дев'ятиповерховий панельний будинок чи стару "хрущовку".
Він зазначив, що головне завдання Сил оборони зараз – це боротися з носіями цих бомб Су-34 та Су-35.
Євлаш заявив, що це непросте завдання, але українські військові показали здатність виконувати складні операції, проте вони потребують додаткового постачання західних систем протиповітряної оборони.
- 27 березня після російського ракетного удару голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вдарили по місту керованим боєприпасом великого калібру — УМПБ Д-30СН. Він зазначив, що росіяни вирішили випробовувати свої модифіковані бомби на мешканцях житлової забудови. По дитячому майданчику, школі та лікарні.
- 28 березня російська армія знову вдарила новими керованими авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН – цього разу по селищу Миколаївка Донецької області.
- 29 березня ПС повідомили, що Україна може боротися з керованими авіабомбами, водночас ліквідація носія більш ефективно вплине на подальше використання ворогом такої зброї.
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