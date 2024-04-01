У Росії дуже багато бомб у 1500 кг, такі можуть повністю знести дев'ятиповерхівку — ЗСУ

Євлаш заявив, що необхідно боротися з носіями бомб – це літаки Су-34 та Су-35

Ілля Євлаш (Фото: скриншот з відео)

У Росії дуже багато керованих авіаційних бомб вагою 1500 кг, якими ворог намагається виснажити українську протиповітряну оборону. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, така бомба може повністю зруйнувати дев'ятиповерховий панельний будинок чи стару "хрущовку".

Він зазначив, що головне завдання Сил оборони зараз – це боротися з носіями цих бомб Су-34 та Су-35.

Євлаш заявив, що це непросте завдання, але українські військові показали здатність виконувати складні операції, проте вони потребують додаткового постачання західних систем протиповітряної оборони.

27 березня після російського ракетного удару голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вдарили по місту керованим боєприпасом великого калібру — УМПБ Д-30СН. Він зазначив, що росіяни вирішили випробовувати свої модифіковані бомби на мешканцях житлової забудови. По дитячому майданчику, школі та лікарні.

28 березня російська армія знову вдарила новими керованими авіаційними бомбами УМПБ Д-30СН – цього разу по селищу Миколаївка Донецької області.

29 березня ПС повідомили, що Україна може боротися з керованими авіабомбами, водночас ліквідація носія більш ефективно вплине на подальше використання ворогом такої зброї.

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