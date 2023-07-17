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У России проблемы с радарами для контрбатарейной борьбы – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 10:53
У России проблемы с радарами для контрбатарейной борьбы – британская разведка - Фото
РЛС "Зоопарк" (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Россия "страдает" от растущей нехватки контрбатарейных радаров, которые используются для "быстрого выявления огневых позиций противника". Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании.

Отмечается, что после своего ухода с должности генерал-майор Иван Попов заявил, что одной из его ключевых претензий к высшему командованию было отсутствие контрбатарейного обеспечения.

Попов был командующим российской 58 общевойсковой армией, противостоящей Силам обороны Украины на юге.

Ведомство пишет, что "живучесть" российских сухопутных войск зависит от эффективного выявления украинской артиллерии и нанесения ударов по ней, часто своей артиллерией.

Ключевым компонентом такого подхода являются контрбатарейные радары, позволяющие командирам быстро обнаруживать огневые линии противника, отмечает британская разведка.

Утверждается, что РФ "страдает" от растущей нехватки таких контрбатарейных радаров, особенно современных типа "Зоопарк-1М".

Как пишет ведомство, лишь "небольшая часть" комплексов РЛС "Зоопарк", которые сначала были развернуты, вероятно, продолжат работать в Украине.

В частности, в начале июля появилось видео с уничтожением еще одного "Зоопарка" возле района пребывания 58 армии РФ.

"Приоритет, который Попов, по-видимому, отдавал этой проблеме, подчеркивает продолжающуюся центральную роль артиллерии в войне", – заключает ведомство.

РЛС "Зоопарк" может выявлять огневые позиции артиллерии на расстоянии 15 км, минометов – 20 км, ракетных систем залпового огня – 30 км, а тактических ракет – с расстояния в 40 км.

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Артём Джерипа
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