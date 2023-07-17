У Росії проблеми з радарами для контрбатарейної боротьби – британська розвідка
Росія "страждає" через дедалі більшу нестачу контрбатарейних радарів, які використовуються для "швидкого виявлення вогневих позицій противника". Про це йдеться у повідомленні розвідки Великої Британії.
Зазначається, що після свого звільнення з посади генерал-майор Іван Попов заявив, що однією з його ключових претензій до вищого командування була відсутність контрбатарейного забезпечення.
Попов був командувачем російської 58 загальновійськової армії, яка протистоїть Силам оборони України на півдні.
Відомство пише, що "живучість" російських сухопутних військ залежить від ефективного виявлення української артилерії та завдавання ударів по ній, часто власною артилерією.
Ключовим компонентом такого підходу є контрбатарейні радари, що дозволяють командирам "швидко виявляти вогневі лінії противника", зауважує британська розвідка.
Стверджується, що РФ "страждає" через дедалі більшу нестачу таких контрбатарейних радарів, особливо сучасних типу "Зоопарк-1М".
Як пише відомство, лише "невелика частина" комплексів РЛС "Зоопарк", що спочатку були розгорнуті, ймовірно, продовжать працювати в Україні.
Зокрема, на початку липня з'явилося відео зі знищенням ще одного "Зоопарку" біля району перебування 58 армії РФ.
"Пріоритет, який Попов, очевидно, надав цій проблемі, підкреслює продовження центральної ролі артилерії у війні", – підсумовує відомство.
РЛС "Зоопарк" може виявляти вогневі позиції артилерії на відстані 15 км, мінометів – 20 км, ракетних систем залпового вогню – 30 км, а тактичних ракет – з відстані у 40 км.
- 13 липня 2023 року ресурси окупантів почали поширювати аудіоповідомлення генерал-майора Попова, у якому він розповідав про свою відставку. За словами окупанта, він порушив питання відсутності контрбатарейної боротьби "на найвищому рівні", після чого його і звільнили.
- Раніше розвідка Великої Британії зауважила, що Росія намагається зупинити український наступ, використовуючи набагато більше мін, ніж передбачено військовою доктриною РФ.
- Також відомство зазначало, що Росія стягнула військові формування з різних регіонів для протидії українському контрнаступу.
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