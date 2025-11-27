У российской армии плюс два уничтоженных самолета
Статистика российских потерь по состоянию на 27 ноября пополнилась еще двумя самолетами. Обновленные данные опубликовал Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Так, в традиционной утренней сводке указано, что россияне потеряли в целом с начала полномасштабного вторжения уже 430 самолетов (+2).
Генштаб не уточняет, о каких самолетах идет речь, однако после сообщений о вероятном поражении 25 ноября экспериментального российского А-60 на авиаремонтном заводе в Таганроге статистика потерь РФ в авиации не обновлялась. Также пораженное предприятие осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛО А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) впоследствии писал о доразведке и "дороговатом паркинге" в Таганроге – поражены А-60 и Ил-76.
"А в ангаре – бонус, который останется за кадром, вероятно", – говорилось в сообщении.
- В ночь на 25 ноября сотни беспилотников атаковали Россию, в частности под ударом были Таганрог и Краснодарский край.
- Впоследствии Генштаб подтвердил удары по РФ: Украина применила оружие собственного производства – "Нептуны" и "Барсы". В результате атаки на авиаремонтный завод в Таганроге, вероятно, поражен А-60. Это экспериментальный российский самолет – воздушная лаборатория с лазерным оружием.
