У российской армии плюс два уничтоженных самолета

Генштаб обновил российские потери: добавилось два самолета. Вероятно, речь идет об уничтоженной авиации в Таганроге

Фото: Telegram / robert_magyar

Статистика российских потерь по состоянию на 27 ноября пополнилась еще двумя самолетами. Обновленные данные опубликовал Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Так, в традиционной утренней сводке указано, что россияне потеряли в целом с начала полномасштабного вторжения уже 430 самолетов (+2).

Генштаб не уточняет, о каких самолетах идет речь, однако после сообщений о вероятном поражении 25 ноября экспериментального российского А-60 на авиаремонтном заводе в Таганроге статистика потерь РФ в авиации не обновлялась. Также пораженное предприятие осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛО А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) впоследствии писал о доразведке и "дороговатом паркинге" в Таганроге – поражены А-60 и Ил-76.

"А в ангаре – бонус, который останется за кадром, вероятно", – говорилось в сообщении.

