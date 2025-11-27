Російська армія втратила ще два літаки

Генштаб оновив російські втрати: додалось два літаки. Ймовірно, йдеться про знищену авіацію у Таганрозі

Фото: Telegram / robert_magyar

Статистика російських втрат станом на 27 листопада поповнилася ще двома літаками. Оновлені дані опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України.

Так, у традиційному ранковому зведенні вказано, що росіяни втратили загалом від початку повномасштабного вторгнення вже 430 літаків (+2).

Генштаб не уточнює, про які літаки йдеться, проте після повідомлень про ймовірне ураження 25 листопада експериментального російського А-60 на авіаремонтному заводі у Таганрозі статистика втрат РФ в авіації не оновлювалась. Також уражене підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 і російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) згодом писав про дорозвідку і "дорогуватий паркінг" у Таганрозі – уражено А-60 та Іл-76.

"А в ангарі – бонус, що залишиться за кадром, ймовірно", – йшлося в повідомленні.

