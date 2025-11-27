Російська армія втратила ще два літаки
Статистика російських втрат станом на 27 листопада поповнилася ще двома літаками. Оновлені дані опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України.
Так, у традиційному ранковому зведенні вказано, що росіяни втратили загалом від початку повномасштабного вторгнення вже 430 літаків (+2).
Генштаб не уточнює, про які літаки йдеться, проте після повідомлень про ймовірне ураження 25 листопада експериментального російського А-60 на авіаремонтному заводі у Таганрозі статистика втрат РФ в авіації не оновлювалась. Також уражене підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 і російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) згодом писав про дорозвідку і "дорогуватий паркінг" у Таганрозі – уражено А-60 та Іл-76.
"А в ангарі – бонус, що залишиться за кадром, ймовірно", – йшлося в повідомленні.
- У ніч проти 25 листопада сотні безпілотників атакували Росію, зокрема під ударом були Таганрог і Краснодарський край.
- Згодом Генштаб підтвердив удари по РФ: Україна застосувала зброю власного виробництва – "Нептуни" і "Барси". В результаті атаки на авіаремонтний завод у Таганрозі, ймовірно, уражено А-60. Це експериментальний російський літак – повітряна лабораторія з лазерною зброєю.
