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У Слуги народа будет спецзаседание фракции о войне и переговорах

У Слуги народа будет спецзаседание фракции о войне и переговорах - Фото
Фракция Слуга народа (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.10.2019, 07:39

"Думаю, через неделю мы будем это планировать", - уточнил глава фракции СН Давид Арахамия, когда именно состоится такое собрание народных депутатов

Переговорам о войне в Донбассе на минское площадке и в целом событиям на востоке будет посвящено отдельное спецзаседание парламентской фракции партии Слуга народа. Об этом журналистам в кулуарах Рады рассказал глава фракции Давид Арахамия, пишет РБК-Украина.

"Его нельзя обсуждать, этот вопрос, фрагментарно. Там очень большое количество нюансов", - отметил нардеп.

По словам Арахамии, на это заседание планируют пригласить министра иностранных дел Вадима Пристайко и нескольких представителей Украины в минской переговорной группе.

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