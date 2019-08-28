У Вакарчука и Порошенко выступили против назначения Шуфрича

Нестор Шуфрич (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Голос обращается к президенту Владимиру Зеленскому и партии Слуга народа с требованием не допустить возвращения бывших "регионалов" к власти. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"По нашему мнению, назначать главой комитета по вопросам свободы слова представителя политической команды, которая притесняла свободу слова в Украине - недопустимо. Мы настоятельно призываем партию Слуга народа пересмотреть свое решение - политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию, не должен возглавлять парламентский комитет", - отмечается в сообщении.

Партия Европейская солидарность также выступила против назначения представитель партии Оппозиционная платформа - За життя Нестора Шуфрича.

"Избрание Нестора Шуфрича на должность руководителя комитета по вопросам свободы слова - это неуважение к украинским СМИ, и шаг новой власти к популяризации месседжей российской пропаганды в Украине", - заявила глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады восьмого созыва, кандидат в народные депутаты от Европейской солидарности Виктория Сюмар.

будет главой комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады. 27 августа сообщалось , что Шуфрич

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