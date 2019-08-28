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У Вакарчука и Порошенко выступили против назначения Шуфрича

У Вакарчука и Порошенко выступили против назначения Шуфрича - Фото
Нестор Шуфрич (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.08.2019, 14:01

Партии Голос и Европейская солидарность требуют не допустить возвращения бывших "регионалов" к власти

Партия Голос обращается к президенту Владимиру Зеленскому и партии Слуга народа с требованием не допустить возвращения бывших "регионалов" к власти. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"По нашему мнению, назначать главой комитета по вопросам свободы слова представителя политической команды, которая притесняла свободу слова в Украине - недопустимо. Мы настоятельно призываем партию Слуга народа пересмотреть свое решение - политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию, не должен возглавлять парламентский комитет", - отмечается в сообщении.

Партия Европейская солидарность также выступила против назначения представитель партии Оппозиционная платформа - За життя Нестора Шуфрича.

"Избрание Нестора Шуфрича на должность руководителя комитета по вопросам свободы слова - это неуважение к украинским СМИ, и шаг новой власти к популяризации месседжей российской пропаганды в Украине", - заявила глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады восьмого созыва, кандидат в народные депутаты от Европейской солидарности Виктория Сюмар.

  • 27 августа сообщалось, что Шуфрич будет главой комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады.

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Владимир Зеленский За життя голос нестор шуфрич виктория сюмар европейская солидарность
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