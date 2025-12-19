У входа в приемную Коордштаба нашли предмет, похожий на радиомаячок – фото
Вблизи входа в общественную приемную Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными обнаружили неизвестный электронный предмет, похожий на радиомаячок. Об этом сообщила пресс-служба Коордштаба и обнародовала фото с места происшествия.
Предмет обнаружили вечером в пятницу, 19 декабря, у входа в приемную Коордштаба в Киеве. О находке работники сразу сообщили в полицию и специальные профильные службы.
В Коордштабе добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа для выяснения происхождения и функционала найденного устройства.
Общественная приемная Коордштаба – это открытое публичное пространство, созданное для помощи семьям пленных и пропавших без вести военнослужащих.
Полиция официально не комментировала информацию об обнаружении устройства. LIGA.net обратилась с запросом в Национальную полицию, но ответа на момент публикации новости не получила.
- В сентябре 2024 года СБУ заявила о задержании агента российской военной разведки. По данным спецслужбы, мужчина расставлял замаскированные видеокамеры для онлайн-корректировки ударов по Киеву и для выявления украинской противовоздушной обороны.
