У входа в приемную Коордштаба нашли предмет, похожий на радиомаячок – фото

Место события (Фото: Коордштаб)

Вблизи входа в общественную приемную Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными обнаружили неизвестный электронный предмет, похожий на радиомаячок. Об этом сообщила пресс-служба Коордштаба и обнародовала фото с места происшествия.

Предмет обнаружили вечером в пятницу, 19 декабря, у входа в приемную Коордштаба в Киеве. О находке работники сразу сообщили в полицию и специальные профильные службы.

В Коордштабе добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа для выяснения происхождения и функционала найденного устройства.

Общественная приемная Коордштаба – это открытое публичное пространство, созданное для помощи семьям пленных и пропавших без вести военнослужащих.

Полиция официально не комментировала информацию об обнаружении устройства. LIGA.net обратилась с запросом в Национальную полицию, но ответа на момент публикации новости не получила.

СПРАВКА Радиомаячок – это небольшое электронное устройство, которое передает радиосигнал для определения местонахождения объекта; применяется для навигации, поиска и мониторинга в транспорте, логистике, охранных и спасательных системах, а также для слежения. Сигнал маячка принимается специальным оборудованием или через спутниковые системы, что позволяет отслеживать движение в реальном времени, при этом устройство может работать автономно длительный период благодаря собственному источнику питания.

В сентябре 2024 года СБУ заявила о задержании агента российской военной разведки. По данным спецслужбы, мужчина расставлял замаскированные видеокамеры для онлайн-корректировки ударов по Киеву и для выявления украинской противовоздушной обороны.