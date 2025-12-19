Россия заявила о возвращении якобы 26 тел оккупантов из Украины

Репатриация тел (Фото: t.me/Koord_shtab)

19 декабря состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1003 тела, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Правоохранительные органы проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел. Представитель переговорной группы России и помощник диктатора Владимир Мединский заявил, что Украина в ответ передала якобы 26 тел российских оккупантов.

Репатриационные мероприятия были проведены благодаря совместной работе сотрудников Координационного штаба, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины, министерства внутренних дел, Офиса уполномоченного Совета по правам человека, секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

Способствовал возвращению тел Международный Комитет Красного Креста.

Перед этим Украина возвращала из России тела павших защитников в сентябре – 1000 погибших.

Возвращение тел погибших (Фото: t.me/Koord_shtab)

Возвращение тел погибших (Фото: t.me/Koord_shtab)