В Украину вернули 45 граждан, которые находились в российских пунктах содержания иностранцев

Встреча (Фото: Офис омбудсмена)

Более четырех десятков граждан Украины вернулись домой, это лица, которых удерживали в пунктах временного содержания иностранцев на территории России. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по результатам встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Во вторник, 16 декабря, Лубинец встретился с Москальковой и руководителями миссий Международного комитета Красного Креста в Украине и России.

Ключевые результаты:

→ передали 2000 посылок с гуманитарной помощью для украинских военнопленных, а также письма от родных;

→ достигнута договоренность о верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и переданы списки;

→ передали списки из отдельной категории граждан: тяжелораненые и тяжелобольные;

→ отдельно обсудили вопрос возвращения незаконно задержанных гражданских украинцев и передали списки;

→ обсудили вопрос осужденных в России украинских военнопленных и передали список;

→ обсудили ряд других гуманитарных вопросов.

Также стороны провели процедуру взаимного воссоединения семей. На территорию Украины из России и временно оккупированных территорий вернулись 15 украинцев, большинство из которых маломобильные.

Лубинец уточнил, что обеспечили возвращение для 56-летней женщины, которая перенесла инсульт. С 2022 года она вынужденно находилась в России. Ее дочь обратилась с просьбой помочь в выезде. Сегодня мать и дочь впервые за почти четыре года увидят друг друга.

"Кроме того, еще 45 граждан Украины были возвращены на Родину – это лица, удерживаемые в пунктах временного содержания иностранцев на территории РФ", – написал Лубинец.

Фото: Офис омбудсмена

13 декабря Зеленский анонсировал возвращение пяти украинцев из тюрем Лукашенко. Буданов лично встретил политзаключенных. Самому молодому из них 25 лет.

В тот день из Беларуси в Украину прибыли 114 гражданских лиц. Президент заявил, что Минск не захотел отправлять их в страны Европы.