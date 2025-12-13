Самому младшему – 25. Буданов встретил освобожденных из белорусского плена – фото
Сегодня Беларусь передала Украине 114 гражданских граждан, которые удерживались на территории Республики Беларусь. Среди них есть украинцы. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Самому молодому освобожденному украинцу исполнилось 25 лет, сообщает Координационный штаб. Его жену вернули во время предыдущего освобождения.
"Он и другие украинцы – гражданские граждане, которые были задержаны в Беларуси и обвинялись в работе на украинские спецслужбы", – говорится в сообщении.
Также Украине передали граждан Беларуси, которые были заключены по политическим мотивам и отбывали длительные сроки наказания. Среди них есть известные белорусские общественные и политические деятели, в частности Мария Колесникова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие.
Освобожденных граждан Беларуси, после оказания необходимой медицинской помощи и по их желанию доставят в Польшу и Литву.
В Координационном штабе также отметили, что нынешнее мероприятие по возвращению гражданских граждан является примером успешной совместной работы между США и Украиной.
- 13 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что благодаря активной роли США и сотрудничеству разведок из белорусских тюрем возвращаются на свободу 123 человека, в том числе – пятеро украинцев.
- Зато, как сообщили утром 13 декабря белорусские официальные агентства, США сняли санкции с "Беларуськалия".
