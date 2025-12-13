Наймолодшому – 25. Буданов зустрів звільнених з білоруського полону – фото

Кирило Буданов зустрів звільнену з ув'язнення лідерку білоруської опозиції Марію Колесникову (Фото: Координаційний штаб)

Сьогодні Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян, які утримувалися на території Республіки Білорусь. Серед них є українці. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Білорусь передала Україні 114 звільнених з в’язниць Лукашенка (Фото: Координаційний штаб)

Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років, повідомляє Координаційний штаб. Його дружину повернули під час попереднього звільнення.

Білорусь передала Україні 114 звільнених з в’язниць Лукашенка (Фото: Координаційний штаб)

"Він та інші українці – цивільні громадяни, які були затримані в Білорусі та обвинувачувались в роботі на українські спецслужби", – йдеться у повідомленні.

Білорусь передала Україні 114 звільнених з в’язниць Лукашенка (Фото: Координаційний штаб)

Також Україні передали громадян Білорусі, які були ув’язнені з політичних мотивів та відбували тривалі терміни покарання. Серед них є відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Колесникова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші.

Білорусь передала Україні 114 звільнених з в’язниць Лукашенка (Фото: Координаційний штаб)

Звільнених громадян Білорусі, після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням доставлять до Польщі та Литви.

В Координаційному штабі також наголосили, що нинішній захід з повернення цивільних громадян є прикладом успішної спільної роботи між США та Україною.

13 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що завдяки активній ролі США та співпраці розвідок з білоруських в'язниць повертаються на свободу 123 людини, зокрема – пʼятеро українців.

Натомість, як повідомили зранку 13 грудня білоруські офіційні агентства, США зняли санкції з "Бєларуськалія".