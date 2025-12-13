Наймолодшому – 25. Буданов зустрів звільнених з білоруського полону – фото
Сьогодні Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян, які утримувалися на території Республіки Білорусь. Серед них є українці. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років, повідомляє Координаційний штаб. Його дружину повернули під час попереднього звільнення.
"Він та інші українці – цивільні громадяни, які були затримані в Білорусі та обвинувачувались в роботі на українські спецслужби", – йдеться у повідомленні.
Також Україні передали громадян Білорусі, які були ув’язнені з політичних мотивів та відбували тривалі терміни покарання. Серед них є відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Колесникова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші.
Звільнених громадян Білорусі, після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням доставлять до Польщі та Литви.
В Координаційному штабі також наголосили, що нинішній захід з повернення цивільних громадян є прикладом успішної спільної роботи між США та Україною.
- 13 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що завдяки активній ролі США та співпраці розвідок з білоруських в'язниць повертаються на свободу 123 людини, зокрема – пʼятеро українців.
- Натомість, як повідомили зранку 13 грудня білоруські офіційні агентства, США зняли санкції з "Бєларуськалія".
