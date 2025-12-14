Зеленский подтвердил, что Лукашенко не захотел везти политзаключенных в Европу: детали

Беларусь предложила привезти политических заключенных в Украину, а не в страны ЕС, и Зеленский согласился

Встреча политзаключенных (Фото: t.me/Koord_shtab)

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 14 декабря раскрыл детали передачи Украине от Беларуси 114 гражданских граждан – политических заключенных. Он подтвердил, что Минск не захотел отправлять их в страны Европы.

По его словам, Украина и Беларусь общались на уровне разведок. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил президенту, что режим диктатора Александра Лукашенко готов отдать политзаключенных.

"Белорусы готовы отдать политзаключенных. Не хотят отдавать через ту или иную страну Евросоюза, но если я поддержу, то готовы передать через Украину. Я сказал – безусловно, готовы, поддержим", – сообщил президент.

Он отметил, что процесс возвращения политических заключенных важен. Там были как граждане Украины, так и граждане Беларуси, и Украина приняла решение забрать всех.

Перед этим офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявлял, что Лукашенко якобы в последний момент изменил маршрут выезда политзаключенных – они должны были отправиться в Литву, а не в Украину.