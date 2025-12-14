Зеленський підтвердив, що Лукашенко не захотів везти політв'язнів до Європи: деталі

Білорусь запропонувала привезти політичних в'язнів до України, а не до країн ЄС, і Зеленський погодився

Зустріч політв'язнів (Фото: t.me/Koord_shtab)

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 14 грудня розкрив деталі передання Україні від Білорусі 114 цивільних громадян – політичних в'язнів. Він підтвердив, що Мінськ не захотів відправляти їх у країни Європи.

За його словами, Україна та Білорусь спілкувалися на рівні розвідок. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив президенту, що режим диктатора Олександра Лукашенка готовий віддати політв'язнів.

"Білоруси готові віддати політв'язнів. Не хочуть віддавати через ту чи іншу країну Євросоюзу, але якщо я підтримаю, то готові передати через Україну. Я сказав – безумовно, готові, підтримаємо", – повідомив президент.

Він наголосив, що процес повернення політичних в'язнів важливий. Там були як громадяни України, так і громадяни Білорусі, і Україна ухвалила рішення забрати усіх.

Перед цим офіс лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської заявляв, що Лукашенко нібито в останній момент змінив маршрут виїзду політв'язнів – вони мали вирушити до Литви, а не до України.