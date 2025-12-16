В Україну повернули 45 громадян, які перебували в російських пунктах тримання іноземців

Зустріч (Фото: Офіс омбудсмана)

Понад чотири десятки громадян України повернулися додому, це особи, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території Росії. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами зустрічі з російською омбудсманкою Тетяною Москальковою.

У вівторок, 16 грудня, Лубінець зустрівся з Москальковою та керівниками місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Росії.

Ключові результати:

→ передали 2000 посилок із гуманітарною допомогою для українських військовополонених, а також листи від рідних;

→ досягнуто домовленостей щодо верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та передано списки;

→ передали списки з-поміж окремої категорії громадян: важкопоранені й важкохворі;

→ окремо обговорили питання повернення незаконно затриманих цивільних українців та передали списки;

→ обговорили питання засуджених у Росії українських військовополонених та передали список;

→ обговорили низку інших гуманітарних питань.

Також сторони провели процедуру взаємного воззʼєднання сімей. На територію України з Росії та тимчасово окупованих територій повернулися 15 українців, більшість з яких маломобільні.

Лубінець уточнив, що забезпечили повернення для 56-річної жінки, яка перенесла інсульт. З 2022 року вона вимушено перебувала у Росії. Її донька звернулася з проханням допомогти у виїзді. Сьогодні мати й донька вперше за майже чотири роки побачать одна одну.

"Крім того, ще 45 громадян України були повернуті на Батьківщину – це особи, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території РФ", – написав Лубінець.

