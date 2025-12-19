Україна повернула з Росії 1003 тіла загиблих – фото

Росія заявила про повернення нібито 26 тіл окупантів з України

Репатріація тіл (Фото: t.me/Koord_shtab)

19 грудня відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Правоохоронні органи проведуть необхідні експертизи й ідентифікацію репатрійованих тіл. Представник перемовної групи Росії та помічник диктатора Володимир Мединський заявив, що Україна у відповідь передала нібито 26 тіл російських окупантів.

Репатріаційні заходи були проведені завдяки спільній роботі співробітників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних Сил України, міністерства внутрішніх справ, Офісу уповноваженого Ради з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки й оборони.

Сприяв поверненню тіл Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Перед цим Україна повертала з Росії тіла полеглих захисників у вересні – 1000 загиблих.

Поверення тіл загиблих (Фото: t.me/Koord_shtab)

