Біля входу в приймальню Коордштабу знайшли предмет, схожий на радіомаячок – фото

Поблизу входу в громадську приймальню Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими виявили невідомий електронний предмет, схожий на радіомаячок. Про це повідомила пресслужба Коордштабу й оприлюднила фото з місця події.
Предмет виявили увечері в п’ятницю, 19 грудня, біля входу в приймальню Коордштабу в Києві. Про знахідку працівники відразу повідомили в поліцію та спеціальні профільні служби.
В Коордштабі додали, що на місці працює слідчо-оперативна група для з’ясування походження та функціоналу знайденого пристрою.
Громадська приймальня Коордштабу – це відкритий публічний простір, створений для допомоги родинам полонених та зниклих безвісти військовослужбовців.
Поліція офіційно не коментувала інформацію про виявлення пристрою. LIGA.net звернулася із запитом до Національної поліції, але відповіді на момент публікації новини не отримала.
- У вересні 2024 року СБУ заявила про затримання агента російської воєнної розвідки. За даними спецслужби, чоловік розставляв замасковані відеокамери для онлайн-коригування ударів по Києву та для виявлення української протиповітряної оборони.
