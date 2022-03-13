UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У военного руководства России – стратегическая неопределенность: сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 00:36
У военного руководства России – стратегическая неопределенность: сводка Генштаба ВСУ - Фото
Фото - Антон Геращенко

У военного руководства России – стратегическая неопределенность, враг не достиг цели ни на одном из направлений. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что враг пытается восстанавливать боеспособность, перегруппировывать войска и готовится к продолжению наступлени на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврийском и Южнобугском направлениях.

Войска РФ встретили неистовое сопротивление в Украине, несут значительные потери, не добились цели ни на одном из направлений и на большинстве из них остановлены, пишут в Генштабе. Характер действий указывает на неопределенность военного руководства России по вопросам стратегических заданий и целей вторжения.

Читайте также: Арестович: К середине апреля войска РФ станут в оборону – и начнутся реальные переговоры

Ситуация по направлениям:

Волынское. Наступательных действий не было. Остается высокая вероятность участия войск Беларуси во вторжении. Ведется воздушная разведка украинских объектов, вероятно, с территории Беларуси.

Полесское. Активных наступательных действий не было: оккупанты пытаются вести разведку, восстанавливать боеспособность и создают ремонтные базы в Беларуси.

Северское. Враг пытался усовершенствовать оперативное построение войск и систему логистического обеспечения.

Слобожанское. Наступательные действия войск РФ в районе Изюма, попытки продвинуться на Славянск. После потерь под Харьковом оккупанты вывели одну БТГр в Белгородскую область, но ввели на направление подразделения Северного флота.

Донецкое и Таврийское. Оккупанты проводят штурмовые и огневые налеты, не прекращают попыток штурма Марипуоля, пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар, Запорожье. У оккупантов – незначительный успех на Волновахском направлении, временно захвачены восточные окраины, попытки продвинуться дальше.

Также оккупанты безуспешно пытаются провести наступление на Кривой Рог. Вводятся резервы воздушно-десантных войск РФ. На отдельных направлениях враг пытается удержать ранее занятые рубежи.

Читайте также: Черниговская область. ВСУ освободили два населенных пункта, сдерживают продвижение к Киеву

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война генштаб ВСУ сводка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 