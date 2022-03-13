У военного руководства России – стратегическая неопределенность: сводка Генштаба ВСУ

У военного руководства России – стратегическая неопределенность, враг не достиг цели ни на одном из направлений. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что враг пытается восстанавливать боеспособность, перегруппировывать войска и готовится к продолжению наступлени на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврийском и Южнобугском направлениях.

Войска РФ встретили неистовое сопротивление в Украине, несут значительные потери, не добились цели ни на одном из направлений и на большинстве из них остановлены, пишут в Генштабе. Характер действий указывает на неопределенность военного руководства России по вопросам стратегических заданий и целей вторжения.

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Ситуация по направлениям:

Волынское. Наступательных действий не было. Остается высокая вероятность участия войск Беларуси во вторжении. Ведется воздушная разведка украинских объектов, вероятно, с территории Беларуси.

Полесское. Активных наступательных действий не было: оккупанты пытаются вести разведку, восстанавливать боеспособность и создают ремонтные базы в Беларуси.

Северское. Враг пытался усовершенствовать оперативное построение войск и систему логистического обеспечения.

Слобожанское. Наступательные действия войск РФ в районе Изюма, попытки продвинуться на Славянск. После потерь под Харьковом оккупанты вывели одну БТГр в Белгородскую область, но ввели на направление подразделения Северного флота.

Донецкое и Таврийское. Оккупанты проводят штурмовые и огневые налеты, не прекращают попыток штурма Марипуоля, пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар, Запорожье. У оккупантов – незначительный успех на Волновахском направлении, временно захвачены восточные окраины, попытки продвинуться дальше.

Также оккупанты безуспешно пытаются провести наступление на Кривой Рог. Вводятся резервы воздушно-десантных войск РФ. На отдельных направлениях враг пытается удержать ранее занятые рубежи.

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Марк Сировой

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