У Зеленского ответили о коррупции: Если бы все было так плохо, могли бы мы защищаться?
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обвинения Украины в коррупции и расточительстве являются частью российской информационной войны. Если бы Украина действительно была "настолько коррумпированной", то как бы она могла противостоять РФ, рассуждал чиновник в интервью итальянскому изданию Corriere della Serra.
Ермака спросили, что он отвечает на постоянные обвинения в коррупции и расточительстве.
"Мы живем в демократии. Идет информационная война, Москва работает на то, чтобы запятнать имидж нашей власти. Имейте в виду, что фронт держится, несмотря на коррупцию", – ответил он.
По словам чиновника, коррупция является "константой в странах, входивших в состав бывшего Советского Союза".
В то же время он спросил: "Но если бы мы действительно были настолько коррумпированы, как мы могли бы противостоять [России]?".
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