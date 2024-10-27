У Зеленского ответили о коррупции: Если бы все было так плохо, могли бы мы защищаться?

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обвинения Украины в коррупции и расточительстве являются частью российской информационной войны. Если бы Украина действительно была "настолько коррумпированной", то как бы она могла противостоять РФ, рассуждал чиновник в интервью итальянскому изданию Corriere della Serra.

Ермака спросили, что он отвечает на постоянные обвинения в коррупции и расточительстве.

"Мы живем в демократии. Идет информационная война, Москва работает на то, чтобы запятнать имидж нашей власти. Имейте в виду, что фронт держится, несмотря на коррупцию", – ответил он.

По словам чиновника, коррупция является "константой в странах, входивших в состав бывшего Советского Союза".

В то же время он спросил: "Но если бы мы действительно были настолько коррумпированы, как мы могли бы противостоять [России]?".